Калийная афера

В Соликамске, где мы были сейчас на гастролях, головное предприятие - «Уралкалий».Прибыль компании за первые три квартала 2024 года составила - 36,1 миллиарда рублей, что почти в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,26 миллиарда рублей).