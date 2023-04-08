Полковник Алехин: Русские резервы готовы отбить наступление ВСУ

Специалист в сфере военного дела Геннадий Алёхин указал на тот факт, что за прошедшее время военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации провели работу по подготовке к отбиванию нападений, которые способны провести боевики киевского режима.
Специалист в сфере военного дела Геннадий Алёхин указал на тот факт, что за прошедшее время военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации провели работу по подготовке к отбиванию нападений, которые способны провести боевики киевского режима.
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