Ливан: израильские авиаудары нанесли ранним утром несколько районов в южных частях страны, включая Аль-Кантару в провинции Набатия и Аль-Мансури в южной провинции; Сообщалось также о стрельбе в Хаддате, а взрывы были слышны в Бани-Хайяне, Кфар-Тебните, Вади-Мазламе, Заутар-эш-Шаркие и Набатии.
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