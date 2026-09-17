Ливан: израильские авиаудары нанесли ранним утром несколько районов в южных частях страны, включая Аль-Кантару в провинции Набатия и Аль-Мансури в южной провинции; Сообщалось также о стрельбе в Хаддате, а взрывы были слышны в Бани-Хайяне, Кфар-Тебните, Вади-Мазламе, Заутар-эш-Шаркие и Набатии.