У экс-главы Госспецсвязи Украины обнаружили криптоактивы почти на $1,5 млн

По словам народного депутата Ярослава Железняка, у бывшего главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Юрия Щиголя, был обнаружен криптокошелек с активами на сумму почти $1,5 млн.
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