Кадис – Сарагоса где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Сегунда Испания 16 августа

В пятницу, 16 августа, сыграют Кадис и Сарагоса в рамках Сегунды Испании. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Рамон де Карранса Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.