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Дракула - воевода

Дракула - воевода

Единственный прижизненный портрет Влада III Басараба Стоит сразу заметить, что, несмотря на то, что документов от эпохи Дракулы осталось немало, но все они очень слабо касаются конкретно его военного искусства.

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