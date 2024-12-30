Как украсить квартиру к Новому году: идеи новогоднего интерьера — 2025

Вместе с дизайнером собрали самые главные тренды наступающего 2025 года для новогоднего украшения квартиры Как сочетать декор со стилями интерьера и что можно сделать своими руками, чтобы пространство стало по-настоящему праздничным, расскажем вместе с экспертом.