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Как украсить квартиру к Новому году: идеи новогоднего интерьера — 2025

Как украсить квартиру к Новому году: идеи новогоднего интерьера — 2025

Вместе с дизайнером собрали самые главные тренды наступающего 2025 года для новогоднего украшения квартиры Как сочетать декор со стилями интерьера и что можно сделать своими руками, чтобы пространство стало по-настоящему праздничным, расскажем вместе с экспертом.

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