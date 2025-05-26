«Рома» обвинила в Дзаньоло в избиении двух игроков молодежной команды

Roma обвинила своего бывшего игрока Николо Дзаньоло, который сезон-2024/24 завершал в аренде в «Фиорентине», в том, что он ударил кулаком двух игроков молодежной команды «волков» во время драки сегодня вечером.
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