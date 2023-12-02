Глава Пентагона Остин пообещал не допустить победу России на Украине

Нет, ну всё таки пиндосы молодцы. Так научить обезьян разговаривать! А главное как разговаривают то А? ВРУТ КАК ДЫШАТ!!!

Олег Самойлов

Во как! "... глава Пентагона заявил, что американская армия - это самая смертоносная сила в истории..."! А НЕ САМАЯ ЛИ бегучая армия в мире? Кто-нибудь может привести примеры победных шествий пиндосрани в каких-либо войнах с противником хотя бы приблизительно равным? Нет, конечно, бомбить беззащитных и безоружных у пиндосрани получается лихо, а вот если кто-то им в рыло слегка двинет - сразу в кусты!