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Глава Пентагона Остин пообещал не допустить победу России на Украине

Глава Пентагона Остин пообещал не допустить победу России на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не допустят победу России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Нет, ну всё таки пиндосы молодцы. Так научить обезьян разговаривать! А главное как разговаривают то А? ВРУТ КАК ДЫШАТ!!!
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16 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;... глава Пентагона заявил, что американская армия - это самая смертоносная сила в истории...&quot;! А НЕ САМАЯ ЛИ бегучая армия в мире? Кто-нибудь может привести примеры победных шествий пиндосрани в каких-либо войнах с противником хотя бы приблизительно равным? Нет, конечно, бомбить беззащитных и безоружных у пиндосрани получается лихо, а вот если кто-то им в рыло слегка двинет - сразу в кусты!
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11 час.

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