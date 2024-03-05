Избран состав президиума и принята повестка дня 2-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- В понедельник в первой половине дня в Доме народных собраний в Пекине состоялось подготовительное заседание 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, на котором был избран состав президиума и принята повестка дня предстоящей сессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)