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Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без дополнительных ограничений

Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без дополнительных ограничений

Международная федерация гандбола (IHF) объявила о немедленном снятии запрета на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов во всех соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой.

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