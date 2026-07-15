Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без дополнительных ограничений

Международная федерация гандбола (IHF) объявила о немедленном снятии запрета на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов во всех соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой.
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