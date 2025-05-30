Жители ЖК Янтарный берег в Пестречинском районе жалуются на ржавую воду

В нашу редакцию обратились жители ЖК Янтарный берег в Пестречинском районе. Несколько лет в их квартирах из крана идет ржавая вода с запахом железа и канализации, которая не пригодна ни для употребления, ни для технических нужд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии