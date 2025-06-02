Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году

В Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет.

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