Лечение алкоголизма в Советском Союзе: между наукой и экспериментом Елена ГалицкаяС началом 1920-х годов Советский Союз столкнулся с распространением алкоголизма, вызванного последствиями Гражданской войны.
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