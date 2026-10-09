Чем запивать острую еду? Некоторые напитки действительно помогают, а многие только усиливают жжение

Если после острого карри или порции чили рука сама тянется к стакану воды, не спешите. Вода может немного охладить рот, но капсаицин, который отвечает за жгучесть перца, в ней не растворяется.
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