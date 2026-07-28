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«Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США

«Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США

Белоруссия в переговорах с США не предает Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с постоянным представителем РБ в ООН Валентином  Рыбаковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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