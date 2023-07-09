Царьград

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Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину

Планы "Вагнера" раскрыты в момент, когда Россия получила нож в спину

Выходные оказались насыщенными на события. Едва мы успели обсудить планы "Вагнера", внушающие надежду, стало известно о ноже в спину России - так называемая "партия позорного мира" не сидит сложа руки и делает всё возможное для замораживания СВО.

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