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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруксби вышел в финал впервые после дисквалификации и вернется в топ-250

Бруксби вышел в финал впервые после дисквалификации и вернется в топ-250

В субботу он победил 13-ю ракетку мира Томми Пола – 7:6(5), 3:6, 7:6(6). При счете 5:6 на тай-брейке Бруксби отыграл матчбол.

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