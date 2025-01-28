Журналист выдвинул теорию, что пока у власти были демократы, Блинкен фактически управлял страной.Бывший глава госдепа Энтони Блинкен, занимая пост в последние два месяца, хотел вложиться по-максимуму, лишь бы развязать войну между США и Россией.
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