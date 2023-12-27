В ЯНАО вахтовика обвинили в мошенничестве

В Губкинском приезжего сотрудника нефтегазовой компании признали виновным в мошенничестве. Мужчина в течение полутора лет предоставлял в жилищную комиссию поддельные документы, завышая расходы на аренду жилья, сообщила прокуратура ЯНАО.
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