Выборы в США: Третий уже совсем не лишний

В американском политическом казино, где разыгрывается битва за джекпот - пост президента США - появился третий серьёзный претендент, вполне могущий обыграть двух главных игроков - собирательного Джо Байдена, за которым стоит глубинное государство, и Дональда Трампа, на которого возлагают чаяния белая трудовая Америка и консервативные деловые круги.