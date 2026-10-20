🧀В Симферополе прошла выставка-продажа продукции крымских производителей В рамках проекта «В Крыму ЕСТЬ!» производители представили мед, сладости, улитки, рыбу, фрукты, напитки и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым