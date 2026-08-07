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«Гэлакси» арендовал Лосано у «Сан-Диего» с правом выкупа

Нападающий «Сан-Диего» Ирвинг Лосано стал игроком « Лос-Анджелес Гэлакси ». Клуб арендовал 31-летнего мексиканца у « Сан-Диего » до декабря 2026 года.

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