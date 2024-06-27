В Алтайском крае произвели 41% российских вил для тракторов

В целом объемы производства в промышленной отрасли сократились, но расширился ассортимент В Алтайском крае за 2023 год произвели свыше 41% вил для тракторов от общероссийского объема техники – их используют при уборке урожая и заготовке сена.
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