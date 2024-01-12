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А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

Йемен крут! Напасть сразу на 9 государств, находящихся в разных уголках Мира, это показатель силы Йемена)) так и кто гегемон в этом Мире?))Кстати, от США до Йемена по прямой более 13000 км, а от Новой Зеландии более 14000 км.

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Комментарии
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фарид сабиров
Хвситам надо поставлять все виды вооружения , дроны снаряды беспилотники , они мочат наших КРОВАВЫХ ВРАГОВ. Молодцы пусть по больше раздолбят
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19 час.
Александр Николаевич
Кто контролирует &quot;горлышки&quot; судоходства- тот и управляет миром. РФ облагораживает за огромнийшие деньги Севморпуть. В южной Америке начинают копать новый &quot;Панамский канал&quot; - Все это приметивизм! - Нужно строить ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ракеты с ресурсом действия в стратосфере 2-3 года и все лягут у ног их &quot;рулевого&quot;!!!
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15 час.
а
айрат
Жиды из Новой Зеландии решили поддержать своих жидов из израиловки!
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12 час.

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