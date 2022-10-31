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Взрывы прозвучали в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях Украины

Взрывы прозвучали в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях Украины

Взрывы прозвучали на территории Житомирской и Ровенской областей, сообщают украинские СМИ. Кроме того, сообщалось и о взрывах в Хмельницкой области.

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