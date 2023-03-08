Экономика сегодня

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Куй популизм, пока в ФРГ тепло: Шольц объявил об энергонезависимости от России

Куй популизм, пока в ФРГ тепло: Шольц объявил об энергонезависимости от России

Мнимая энергонезависимость от России дорого обходится Германии. Сверхвысокие тарифы больно бьют по германской экономике и раскалывают общество, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

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