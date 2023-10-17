Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, один из методов борьбы с алкоголизмом.Под Красноярском ...
  • Нина
    Надеюсь, хоть наши дети уже смогут как то легче покупать квартиры, буть то лизинг или та же ипотека. Мы с супругом бу...Экономист Лобода ...
  • Виктор Алексеев
    скот он и в америке скотттСенатор США Скотт...

IT-эксперт Мясоедов: бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

IT-эксперт Мясоедов: бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", что при скчивании бесплатной программы или игры на смартфон, пользователь может незаметно оформить дорогую подписку или помочь "шпионам" следить за ним годами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх