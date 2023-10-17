IT-эксперт Мясоедов: бесплатные приложения могут нанести вред смартфону

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", что при скчивании бесплатной программы или игры на смартфон, пользователь может незаметно оформить дорогую подписку или помочь "шпионам" следить за ним годами.
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