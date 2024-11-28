В Красном Селе посетитель автосалона «Питер-Лада» на Кингисеппском шоссе разбушевался и едва не устроил пожар.
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В Красном Селе посетитель автосалона «Питер-Лада» на Кингисеппском шоссе разбушевался и едва не устроил пожар.