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Сон перенесет операцию на орбитальной области лица. Южная Корея 24 ноября сыграет на ЧМ с Уругваем

Атакующий хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил повреждение глаза. 30-летнему полузащитнику потребуется операция на орбитальной области лица.

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