Датский профессор Оберг предрек распад НАТО вслед за падением США

REUTERS/NICOLAS TUCAT Как только падет "империя США", распадется и НАТО. По мнению датского профессора и директора Транснационального фонда исследований мира и будущего Яна Оберга, когда это произойдет, тогда у Запада появятся возможность создать глобальную систему безопасности, построенную на гуманитарных основах.
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