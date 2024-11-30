Датский профессор Оберг предрек распад НАТО вслед за падением США

REUTERS/NICOLAS TUCAT Как только падет "империя США", распадется и НАТО. По мнению датского профессора и директора Транснационального фонда исследований мира и будущего Яна Оберга, когда это произойдет, тогда у Запада появятся возможность создать глобальную систему безопасности, построенную на гуманитарных основах.