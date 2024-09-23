В Новгородской области закрывается сеть магазинов ВМК

Когда на улице Псковской в Великом Новгороде с месяц назад в витрине магазина «Великолукского мясокомбината» появилось объявление о сдаче помещения в аренду, местные жители подумали, что это точечное закрытие торговой точки, где ещё несколько лет назад выстраивались очереди, а в последнее время покупателей было уже не так много.
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