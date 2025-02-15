Отряд кораблей ВМФ России прибыл на военно-морские учения «Комодо-2025» в Индонезию

Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота в обеспечении среднего морского танкера «Печенга» прибыл на рейд острова Бали для участия в многостороннем военно-морском учении «Комодо-2025».