Юрист Гусятников: мошенники крадут деньги с вкладов, применяя шпионское ПО

Злоумышленники применяют шпионское ПО и социальную инженерию, чтобы похитить средства с банковских вкладов, рассказал в беседе с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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