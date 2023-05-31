Федеральное агентство новостей №1

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Губернатор Флориды Рон Десантис: «Долговая сделка» только усугубит экономическую ситуацию в США

Губернатор Флориды Рон Десантис: «Долговая сделка» только усугубит экономическую ситуацию в США

Сделка по приостановлению действия потолка госдолга США не исправила ситуацию с возможным банкротством страны, а только усугубила положение.

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