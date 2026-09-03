Дагделен: решение ФРГ закрыть консульство России в Бонне не поддаётся объяснению

Решение Берлина закрыть генконсульство России в Бонне не поддаётся объяснению, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.
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