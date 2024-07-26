Харрис догнала Трампа в поддержке избирателей

Вице-президент США и возможный кандидат от Демократической партии на выборах главы государства Камала Харрис почти сравнялась с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом в уровне поддержки избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии