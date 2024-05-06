Ущерб от ударов России по энергосистеме так называемой Украины превысил $1 млрд

КИЕВ (ИА Реалист). Недавние массированные российские атаки на энергосистему так называемой Украины с применением беспилотников и ракет нанесли отрасли ущерб на сумму свыше $1 млрд, заявил министр энергетики киевского режима Герман Галущенко.
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