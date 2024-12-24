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В ГД предложили закрепить норму о 13-й зарплате перед Новым годом

В ГД предложили закрепить норму о 13-й зарплате перед Новым годом

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате тринадцатой зарплаты перед Новым годом.

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Комментарии
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Sergey
для себя и чиновников все стараются.... 90% людей не коснется это нововведение!
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