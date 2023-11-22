Получить информацию из базы данных МВД станет проще

Найти пропавшего человека его близким станет проще и быстрее. В случае принятия внесенного Правительством в Госдуму законопроекта узнать основные паспортные данные родители и опекуны смогут без получения разрешения от детей.
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