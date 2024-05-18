Британский музей нашел 626 украденных предметов

Британский музей обнаружил еще 268 предметов, которые пропали без вести или были украдены из его запасников, в результате чего общее число найденных предметов достигло 626, сообщает «Тhe guardian».
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