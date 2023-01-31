Доброе утро, крымчане 🌨 Желаем вам чудесного зимнего настроения ☃️ Одевайтесь теплее 🧦 Погода сегодня будет такой 👇 В Симферополе +4 и небольшой снег В Севастополе +6 и небольшой снег В Евпатории +6 и небольшой дождь В Джанкое +5 и небольшой снег В Ялте +6 и небольшой снег В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +3 и небольшой снег В Армянске +3 и небольшой снег В Бахчисарае +3 и дождь со снегом В Феодосии +4 и небольшой снег В Судаке +6 и небольшой снег Крым 24 | @tvcrimea🌨 Желаем вам чудесного зимнего настроения ☃️ Одевайтесь теплее 🧦 Погода сегодня будет такой 👇 В Симферополе +4 и небольшой снег В Севастополе +6 и небольшой снег В Евпатории +6 и небольшой дождь В Джанкое +5 и небольшой снег В Ялте +6 и небольшой снег В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +3 и небольшой снег В Армянске +3 и небольшой снег В Бахчисарае +3 и дождь со снегом В Феодосии +4 и небольшой снег В Судаке +6 и небольшой снег Крым 24 | @tvcrimea24crimea24.