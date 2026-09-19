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Тульские новости

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«Тульские новости» проверили местный «Мисти Парк»

«Тульские новости» проверили местный «Мисти Парк»

«Тульские новости» решили провести собственное расследование и выяснить, как работает тульский филиал, как организовано наблюдение за детьми и проводились ли в последнее время проверки парка на безопасность и соблюдение санитарных норм.

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