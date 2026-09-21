Орловская власть ищет перевозчика по пригородным маршрутам Ливен

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области разместил торги по поиску подрядчика на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам №№179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 195 ,280, 281, 320, 327, 367, 434.
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