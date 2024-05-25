Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР 24 раза

ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР 24 раза

За прошедшие сутки 25 мая украинские националисты подвергали обстрелам ДНР 24 раза. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о ранении трех человек во время украинских обстрелов.

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