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Конец льготной ипотеки может усложнить жизнь жителям Дальнего Востока

Конец льготной ипотеки может усложнить жизнь жителям Дальнего Востока

Многие специалисты назвали завершение льготной ипотеки противоречивым решением. Они считают, что конец госпрограммы, назначенный на 1 июля 2024 года, серьезно коснется россиян, в том числе и жителей Дальнего Востока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».

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