Конец льготной ипотеки может усложнить жизнь жителям Дальнего Востока

Многие специалисты назвали завершение льготной ипотеки противоречивым решением. Они считают, что конец госпрограммы, назначенный на 1 июля 2024 года, серьезно коснется россиян, в том числе и жителей Дальнего Востока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».