Ситуация на Крымском мосту 23 августа 2024: большие заторы со стороны Керчи

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Перекрытие Крымского моста во второй половине дня 22 августа привело к тому, что с обеих сторон переправы в очереди скопились более 1,5 тысячи автомобилей.
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