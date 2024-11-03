Музей Востока представил программу «Школы юного востоковеда»

В Музее Востока проходят занятия для детей и подростков по программе «Школы юного востоковеда», где будут организованы кружки и лекции, знакомящие с историей и культурой Востока, сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.
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