Корнелиу Попович: «Кто будет расплачиваться за "модернизацию" высшего образования?»

Бывший министр образования Республики Молдова Корнелиу Попович недавно раскритиковал решения, принятые университетами страны, которые намерены «модернизировать» образование, переведя высшее образование в онлайн-формат для более 30 000 студентов и тысяч преподавателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии