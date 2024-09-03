20-летния туляк отоваривался в магазинах на чужую банковскую карту

Полицейские криволученского отдела полиции в Туле раскрыли кражу денег с банковской карты. С заявлением обратился 28-летний местный житель и сообщил, что потерял платежное средство, а позже заметил списание 12 000 рублей.
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